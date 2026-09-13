Ето защо Бенто и Са Пинто отрязаха ЦСКА
Двамата португалски специалисти бяха основен приоритет за "червените"
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Двамата португалски специалисти бяха основен приоритет за "червените"
Той се провали и в първенството, и снощи във финала за Купата на България срещу Лудогорец
Пауло Нога планира резервен вариант
Манаус. Португалия има минимални шансове за класиране на осминафиналите на надпреварата. Това каза наставникът на Португалия Пауло Бенто. Той коментир...