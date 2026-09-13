Депутати от ПФ дадоха Тотев на прокурор
Сигнал до прокуратурата, ДФИ и комисията за корупция и конфликт на интереси в парламента срещу пловдивския кмет Иван Тотев са подали преди около месец...
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Сигнал до прокуратурата, ДФИ и комисията за корупция и конфликт на интереси в парламента срещу пловдивския кмет Иван Тотев са подали преди около месец...
Новите партии ще трябва да се кръщават така, че да няма повтаряне на името, части от него или абревиатурата на коалиция от партии, регистрирана в Цент...
Борис Ячев от Патриотичния фронт заяви след консултациите с президента Росен Плевнелиев, че от партията ще инициират промяна в Изборния кодекс - задъл...
Сливен. Ако трябва, там ще се бием, ще се борим, но всичко трябва да стане така, да отразява ситуацията в тази бедна страна. Това обяви пред журналист...