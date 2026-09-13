Виктория Бекъм стресна модните среди. Появи се с патерици
Причината
Следете всички новини, анализи и коментари за Патерици. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Маестрото е сигурен, че ще е готов за 2021
Капитанът на националния отбор по художествена гимнастика Михаела Маевска ще махне патериците в сряда или четвъртък. Грацията претърпя успешна операц...
Михаел Шумахер има леко подобрение в състоянието си, разкрива "Дейли Мейл", цитирайки близък до легендата. 7-кратният световен шампион във Формула 1,...
С патерици се върна националката по спортна гимнастика Валентина Рашкова в з. "Арена Армеец". Само 4 дни след като счупи бедрената си кост на левия кр...
Берлин. Германският канцлер Ангела Меркел не стоя и ден вкъщи, за да се лекува след като пострада при каране на ски в швейцарските Алпи. Тя хвана пате...
София. Заместник-председателят на Народното събрание Мая Манолова влезе с патерици на извънредното заседание в парламента. Пред журналисти в кулоарите...