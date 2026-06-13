Конфискуват крави и овце без пастир
Животни без ушни марки, които се придвижват свободно, и животни които пашуват без придружаващи ги пастири, незабавно ще бъдат конфискувани и умъртвява...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пастири. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Животни без ушни марки, които се придвижват свободно, и животни които пашуват без придружаващи ги пастири, незабавно ще бъдат конфискувани и умъртвява...
В община Сатовча пастирите няма да могат да гонят с пиратки хищниците, а ловците няма да плашат дивеча с тях. Поне през пожароопасния сезон, ако не ис...
Личен гард за всяко стадо с овце и кози преди Великден. Цял месец преди християнския празник овчари в Пиринския край вече осигуряват истинско опълчени...