Паспортизацията на сградите отпада окончателно
Такива ще се изискват само за обществени сгради и за такива, при които има конструктивни изменения
Следете всички новини, анализи и коментари за Паспортизация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Такива ще се изискват само за обществени сгради и за такива, при които има конструктивни изменения
Технически досиета ще се правят само на обществените имоти
Кърджали. Започва работа по паспортизацията на язовир „Боровица", който захранва с питейна вода Кърджали, Момчилград и 33 села. Това съобщи шефът на „...