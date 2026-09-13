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Паси: Трябва реформа в НАТО

Паси: Трябва реформа в НАТО

„Това, което ни трябва е реформа в НАТО, която да е ориентирана към разузнаването". Това заяви бившият външен министър Соломон Паси пред Нова ТВ. "В...

19 ноември | 8:55
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