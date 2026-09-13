Соломон Паси избухна и нападна българите
Каза какво ги чака, като не гласуват
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Каза какво ги чака, като не гласуват
Една партия ще бъде отсвирена от тях
„Това, което ни трябва е реформа в НАТО, която да е ориентирана към разузнаването". Това заяви бившият външен министър Соломон Паси пред Нова ТВ. "В...
НАТО трябва да реформира системата си сигурност. Организацията все още е готова да се противопоставя в класическата ситуация: война на държава срещу д...
Изтребители МиГ-21, МиГ-23, Су-22, хеликоптери Ми-8 и Ми-24, самоходна артилерия „Майбах" и....Трабант. От днес Военноисторическият музей в София има...
Поисканият от Русия коридор през България за Сирия е част от пропагандната война, която се води между Русия и Запада. Това обяви Соломон Паси пред бТВ...
Татуиран и още двама следели Гергана и Соломон от месец Николета Лозанова изкара ангелите на семейство Гергана и Соломон Паси. Папараците на брюнетка...
Бившият външен министър в правителството на Симеон Сакскобургготски- Соломон Паси няма да се кандидатира за кмет на София. Това съобщи съпругата му –...
София. Очаквам Сърбия да се реформира "по правилния начин" относно правата на българското малцинство, да бъде приета "светкавично" в ЕС. Това заяви би...