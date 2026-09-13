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Пасхалната Радост

Пасхалната Радост

Възкресението на Христа и появата Му сред апостолите. Стенопис от 1290 г. от зографa Мануил Панселинос Църквата "Протата" в Карея, Света Гора Атон

01 май | 7:05
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