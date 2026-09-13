Нетаняху отправи остра закана в навечерието на Пасха
Тя щяла да се осъществи "много скоро"
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Тя щяла да се осъществи "много скоро"
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Възкресението на Христа и появата Му сред апостолите. Стенопис от 1290 г. от зографa Мануил Панселинос Църквата "Протата" в Карея, Света Гора Атон
Тур Хейердал доказва на дело световните миграции Проф. дин Николай Овчаров Преди няколко години бях на голямо пътуване с крюизер край бреговете на Н...
Йерусалим. От залез слънце тази вечер започва еврейският празник Песах. Евреите по цял свят ще се съберат на трапезата, за да си спомнят за пореден пъ...