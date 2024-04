Цените у нас ще останат почти същите - от 23 до 29 лв. за килограм, твърди съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев

За Великден, който тази година ще се чества на 5 май и е с един месец по-късно от католическия, много гърци ще пазаруват агнешко от България. Причината е, че повечето родни производители към днешна дата са изнесли на по-висока цена продукцията си за Италия за католическия Великден.

30 дни преди празника на гръцкия пазар агнешкото е дефицит, а където го има е на висока цена, стигайки 17 евро на килограм, съобщават местни медии.

Друга причина за дефицита е по-малкият брой отгледани агнета заради високата цена на фуражите и завишените разходи свързани с грижата за животните. Собствениците на месарски магазини в южната ни съседка също отчитат, че намаленото производство на агнешко в страната им се отразява върху цената.

В анкети много от гърците казват, че или няма да купуват агнешко за празника, или ще си позволят доста по-малко количество от други години. Според авторитетни гръцки медии много хора предимно от северната част на страната, ще дойдат на пазар в България. Тук не само ще купят по-евтино месо, но и на връщане към родината ще заредят колите си с по-евтин бензин.

"Гърците отдавна имаха такaва практика, дори изнасяхме агнета за тях. Този внос беше преустановен за няколко години и основно бяхме фокусирани върху вътрешния ни пазар. Ако цената в южната ни съседка започне да расте повече, отколкото е на българския пазар, възможно е гърците отново да прибегнат до български агнета. Нямаме изненада, но няма да е нещо, което много ще промени цените". Това заяви пред "Стандарт" съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев.

Агнешкото не е в особено големи количества и в България, казват експертите, което провокира много българи да се притесняват ще остане ли агнешко за празника.

Животновъдите предпочитат отглеждането на пилета и прасета, тъй като са по-евтини и имат по-голямо потребление.

Според Караколев българските агнета ще задоволят потреблението тази година, защото Великден и Гергьовден ще са заедно. Когато има разстояние между двата празника обаче, българското агнешко не достига и се налага внос. Може да се каже, че не се задава дефицит на месото, ако все пак се появи той ще бъде минимален.

Относно цената на агнешкото месо, тя няма да поскъпва в сравнение с миналата година, поне на този етап няма такива изгледи няма и фактори, които да обуславят подобно повишение на цената. "Ако отидете да пазарувате в някоя ферма, агнешкото ще го купите на живо тегло между 10 и 12-13 лв. за килограм. Ако отидете да си го купите в магазин, цените ще варират от 23-24 до 28-29 лв. в зависимост от разфасовката на агнето", посочи още Симеон Караколев.

През последните 6-7 години се наблюдава засилено търсене на агнета от фермите. Това от своя страна води до дефицит на агнета в магазинната мрежа, което пък предполага внос. В последно време агнешко месо влиза основно от Северна Македония и малко количество от Румъния.

Миналата година месото от Севена Македония беше около 350 тона, което значи около 20-25 хил. агнета.

"За голямо съжаление в България пазарът на агнешко месо, традиционно се е фокусирал върху Великден и много малка част за Гергьовден, което за разлика от останалите съседни страни на България, където е целогодишна консумацията на агнешко, обуславя и на моменти по-високите цени, тъй като се прибягва към варианта "ден година храни", смята Караколев.

символиката

Kaктo пъpвoтo чepвeнo яйцe cимвoлизиpa кpъвтa нa Иcyc Xpиcтoc, тaкa и aгнeшкoтo e чacт oт cимвoликaтa нa пpaзникa в Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa. Bcичкo пpoизxoждa oт eвpeйcкия пpaзник Пacxa и иcтopиятa нa Cтapия и Hoвия зaвeт. Пacxa e eвpeйcки пpaзник, кoйтo oтбeлязвa ocвoбoждeниeтo нa cинoвeтe нa Изpaeл oт 400-гoдишнoтo eгипeтcкo poбcтвo, a pитyaлитe кoитo ce изпълнявaт, ca cвъpзaни c мoмeнти oт пocлeднaтa вeчep пpeди бягcтвoтo нa eвpeитe. Иcтopиятa paзкaзвa зa пacxaлнoтo aгнe, пpинeceнo в жepтвa, зa дa зaщити eвpeитe oт дeceтoтo и нaй-cтpaшнo нaкaзaниe нa eгиптянитe пpeз нoщтa нa зeмятa - aнгeлът нa cмъpттa. C кpъвтa oт зaкoлeнoтo aгнe ce нaмaзвa външнaтa paмкa нa вpaтaтa нa къщaтa - знaк нa пoкopcтвo и вяpa в Бoжиeтo избaвлeниe, и тaкa cмъpттa щe oтминe тoзи дoм. кpaзничнaтa тpaпeзa нa Пacxa ce нapичa Ceдep, a нa нeя пo тpaдиция ce cepвиpa Зpoa - пapчe пeчeнo aгнeшкo мeco c кocт в нeгo.B Cтapия зaвeт aгнeтo e жepтвeнo живoтнo. Taм ce cъдъpжaт пpopoчecтвa зa избaвянe oт гpexoвeтe нa чoвeчecтвoтo c идвaнeтo нa Иcyc Xpиcтoc нa зeмятa кaтo жepтвa.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com