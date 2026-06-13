Един загинал и четирима ранени край Пасарел
Един човек е загинал, а други четирима са ранени в катастрофа край Пасарел, съобщава Агенция „Фокус". Колата,в която са пътували петимата се е движил...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пасарел. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Един човек е загинал, а други четирима са ранени в катастрофа край Пасарел, съобщава Агенция „Фокус". Колата,в която са пътували петимата се е движил...
Жена се самозапали в неделя край заведение, намиращо се близо до язовир "Пасарел". Жената, чиято съмоличност не е още изяснена, е починала в следствие...
„В момента изграждаме четири зони за отдих в селата Кривина, Пасарел, Лозен и Железница, за които спечелихме средства по програмата за ПУДООС, която...
Софийският апелативен съд ще гледа днес мярката за неотклонение на руснака Герман Костин. Той е обвинен за убийството на 5-годишния Никита Плотников,...
Днес руснакът Герман Костин ще обжалва най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража", която съдът му наложи на 11 май. Молбата му ще бъде...
Мъжът, който бе спряган за един от заподозрените за убийството на рускинята Анна и сина й Никита, който бе открит в куфар край Пасарел, е бил в Кипър...
Спецполицаи под прикритие са обсадили Приморско заради намереното тяло на дете в куфара край Пасарел и мъртвата жена, открита преди месец край резиден...
Куфарът, в който беше намерено убитото дете край Пасарел, е купен от магазин в Русия, съобщи БНР, цитирайки официалното представителство на марката за...
В МВР са постъпили множество сигнали за намереното мъртво дете в куфар край Пасарел. Това съобщи пред бТВ главният секретар на МВР Георги Костов. И ут...
Детето може да е било с психични отклонения и по-скоро с известна дебилност Вероятно убиецът на детето, намерено в куфар в Пасарел, е около 40-годише...
СДВР разпространи фоторобот на момчето, чието тяло бе намерено в куфар край Пасарел. Безжизненото тяло на детето бе намерено в от туристи във вилна зо...