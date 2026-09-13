Див скандал в Белград заради британско признание за българите
Mри освобождаването на Белград "партизаните са били стимулирани от България, която е сменила страната"
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Mри освобождаването на Белград "партизаните са били стимулирани от България, която е сменила страната"
В основата на политиката трябва да бъде заедността и добруването, каза лидерът на ДПС в с. Партизани
Благоевград. Новият депутат от БСП Емил Костадинов, социалисти и жители на община Белица почетоха паметта на убити партизани. 9 души загиват в сражен...