ГЕРБ ще подкрепи 1 лев субсидия за глас
Започна дебатът за партийните пари
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Започна дебатът за партийните пари
ДПС с най-скъпата кампания от 3,9 млн., ГЕРБ харчил само държавни пари
София. 300 000 лева са били преведени по сметка на „Фонд за лечение на деца", стана ясно от решение на БНБ. Парите идват от депозитите на 23 партии,...