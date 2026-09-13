Неофит към учениците: Бог да ви съпътства!
Обични ученици, приемайте знанията с любознателност и с ревност следвайте онова, което ви изгражда като достойни българи, полежа българският патриарх
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Обични ученици, приемайте знанията с любознателност и с ревност следвайте онова, което ви изгражда като достойни българи, полежа българският патриарх
Дълговете на мюфтийството трупани от 2005 г. насам
София. "Светият Синод единодушно определи дядо Калиник за заместник на дядо Кирил", обяви пред журналисти патриарх Неофит. „Митрополит Калиник е избр...