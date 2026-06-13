Оранжерии и парници – ключът към зелената революция в двора
Инвестиция с бърза възвръщаемост
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Инвестиция с бърза възвръщаемост
Жълт код за опасни горещини в 12 области
Тропическите нощи продължават и през уикенда
Разкрити се нови случаи на нерегламентирани превози
Имението на кмета на Пазарджик Тодор Попов било обикновена "селска къща" с парник. Това каза самият той пред бТВ, след като дрон на телевизията снима...