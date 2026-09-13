Метъл е създателят на партия "Парк Гези"
Истанбул. 37-годишен хеви метъл китарист от Истанбул е съучредител на 77-ата политическа партия в Истанбул "Парк Гези", съобщава Ройтерс. Още не е яс...
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Истанбул. 37-годишен хеви метъл китарист от Истанбул е съучредител на 77-ата политическа партия в Истанбул "Парк Гези", съобщава Ройтерс. Още не е яс...
Анкара. Демонстранти срещу турското правителството създадоха партия „Парк Гези". Тя е под номер 77 в индекса на политическите формации в Турция и цент...
Ердоган обвини протестиращите, че пречат на обществения ред в страната
Истанбул. Турски демонстранти обещаха да продължат окупацията на парк Гези в Истанбул, въпреки обещанието на премиера да спре плана за реконструкция....
Ердоган отправи критики към Европейския парламент
Турските протестиращи ликуват за постигнатото на площад Таксим.