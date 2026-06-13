Парижка книжарница продава любов
В един закотвен кораб на кея на Сена до "Шанз Елизе" са подредени над осем хиляди книги. Това е книжарницата на господин Пердю, човек с особена дарба....
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В един закотвен кораб на кея на Сена до "Шанз Елизе" са подредени над осем хиляди книги. Това е книжарницата на господин Пердю, човек с особена дарба....