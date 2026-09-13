Нова депресия заплашва дъщерята на Джако
Парис Джексън бори мъката по гаджето с албум
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Парис Джексън бори мъката по гаджето с албум
Това е едно от най-страхотните чувства, които съм изпитвала, споделя Парис
Самонаранявах се, за да се справя с депресията, признава Парис
Парис Джексън участва в новия филм „Habit“
Вероятно е опитала да си пререже вените
Дъщерята на Джако сама е пожелала лечението
Парис, дъщерята на Майкъл Джексън, тръгва по стъпките му. 17-годишното момиче пусна кратки клипчета как пее "Knockin' On Heaven's Door", "If You Coul...
Не пуснали Парис на концерт на Мерилин Менсън