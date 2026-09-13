Прокуратурата реши съдбата на Стоян Мавродиев
Той е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 203 от Наказателния кодекс
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Той е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 203 от Наказателния кодекс
Определението е окончателно
Очаква се след Нова година – още на 2 януари, Димитров да заеме и кметския стол
Прокуратурата не е представила доказателства за имотното му състояние
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