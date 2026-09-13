Калоян Паргов: Световни постижения дълго липсваха
Но отново стават факт с младите ни надежди
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Но отново стават факт с младите ни надежди
Темата с оръжията за Украйна изключително много тормози средностатистическия член на БСП
„БСП за България“ има управленска програма за първите 100 дни след съставянето на кабинет
Ние сме способни да предложим политики, които да извадят страната от икономическата, енергийната и здравната криза, категоричен е лидерът на столичнит...
Номер 6 е оценка - най-добрата за Румен Радев и Илияна Йотова, смята лидерът на БСП-София
Трябва се преборим гоненията на "врага с партиен билет", каза лидерът на БСП-София
Народната дипломация може да бъде основата
Това каза лидерът на БСП – София Калоян Паргов по повод Националния празник – 3-ти март
В Деня на защитника на отечеството отдаваме почит към героичната Червена армия, каза лидерът на БСП-София
На 6-и февруари предстои да се проведе Градската конференция на БСП – София
През следващите два месеца и половина пред нас се открива възможността да спечелим доверието на хората
Медиците на първа линия имат нужда от подкрепа, каза лидерът на БСП-София
Той изтъкна, че общинските съветници от БСП са били последователни през годините
В средата на декември все още никой не е виждал проектобюджета за следващата година
Градският съвет на столичната организация проведе първия онлайн пленум в партията
Той е отправил питане до кмета Фандъкова за ефективността на всички 22 мерещи станции
Днешната дата е повод да се преклоним пред един българин, отдал живота си на борбата срещу фашизма
Програмата буксува и поредните банални оправдания няма как да бъдат използвани пак
Хаосът в управлението на ГЕРБ вече е всеизвестен факт, казва лидерът на БСП-София
От Съвета на настоятелите определиха като най-неотложна част от ремонта тази с тоалетните