Пускат Коледен влак с парен локомотив. Цената на билета
Родопската теснолинейка е с обща дължина 124,7 километра и свързва градовете Септември и Добринище
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Родопската теснолинейка е с обща дължина 124,7 километра и свързва градовете Септември и Добринище
Огромен интерес от желаещи предизвика атракционният парен локомотив по маршрута от София до Черепиш
Парен локомотив ще се движи по линията София-Банкя-София през следващия уикенд, съобщават от "Холдинг Български държавни железници" ЕАД. На 17-и и 18-...