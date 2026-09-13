Ненчев прати военен в отпуск заради парашути
Венислав Цанов, шеф на дирекция "Отбранителна аквизиция" в военното ведомство, излиза в дългосрочен отпуск. Това потвърди военният министър Николай Не...
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Венислав Цанов, шеф на дирекция "Отбранителна аквизиция" в военното ведомство, излиза в дългосрочен отпуск. Това потвърди военният министър Николай Не...
Военната прокуратура е започнала досъдебно производство срещу български офицери от Министерството на отбраната за престъпление по служба, съобщиха от...
Монтана. На летището край село Ерден започна републиканско първенство по парашутизъм, съобщи Ани Стаменова от фирма „Аваспорт", собственик на летището...
София. До края на септември ще пристигнат първите парашутни системи - кръглокуполни и тип "летящо крило", за Българската армия. В рамките на една годи...
Ани и Ангел били инструктори, сега имат летателен център