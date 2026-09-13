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Броим 600 000 лв. за парашути

Броим 600 000 лв. за парашути

София. До края на септември ще пристигнат първите парашутни системи - кръглокуполни и тип "летящо крило", за Българската армия. В рамките на една годи...

24 юли | 22:20
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