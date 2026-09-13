Българин загина при полет с парапланер в Турция
Фатие. 32-годишният парапланерист Виктор Константинов е загинал при инцидент в турския град Фетие, съобщи bTV. Константинов е загинал след полет от 20...
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Фатие. 32-годишният парапланерист Виктор Константинов е загинал при инцидент в турския град Фетие, съобщи bTV. Константинов е загинал след полет от 20...
Пловдив. Дядо Коледа ще пристигне в Сопот с парапланер, съобщиха от Общината в града на Вазов. Досега добрият старец е кацал със самолет, с хеликоптер...
Парапланеристът Том извади късмет за разлика от френските командоси
Пловдив. 67-годишен англичанин падна с парапланер край Пловдив. Инцидентът станал след обяд в понеделник, като малко преди това възрастният мъж полет...