Чудо! Парализирана мишка проходи след ново лечение
Ново лечение, което насърчава регенерацията на клетките
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Ново лечение, което насърчава регенерацията на клетките
Оправя се винаги сам в живота, грижи се за син и дъщеря, болни от церебрална парализа Кой е най-големият балък в очите на хората от драмата с Корпора...
Неврологът Павел Табаков вдигна парализирания Дарек Фидика от инвалидната количка
София. Парламентарният контрол започва с разисквания по питането към премиера Пламен Орешарски относно преговорите за многогодишната финансова рамка...
От еърбеците детето е с парализирани крака и лява ръка
Мистериазна болест убива над 100 души в Югозапада