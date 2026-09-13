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Наука без дъно

Наука без дъно

София. Надали някой си спомня вече за скандала около фонд "Научни изследвания", въпреки че оттогава мина едва година. А и да помни, вероятно споменът...

20 януари | 6:15
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