Заради Акропола. Гърция скочи на Великобритания
Говори гръцки министър
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Говори гръцки министър
Резултатът от експеримента доказва, че останките, открити в гроба му на Пантеона, наистина принадлежат на ренесансовия майстор
Русе. Фасадата на Пантеона на възрожденците в Русе е изписана в графити. За последните няколко години паметникът е надраскван 3 пъти, предаде БГНЕС....
Бургас. Паркингът пред кметството в Свети Влас се превърна в Пантеон на българската история. Идеята е на кмета на курортния град Иван Николов. За цел...