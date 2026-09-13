Министър Боршош с ключов ход за новите ски писти в Паничище
Министерството на туризма, Община Сапарева баня и браншът обединяват усилия за развитие и популяризиране на региона като целогодишна дестинация
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Министерството на туризма, Община Сапарева баня и браншът обединяват усилия за развитие и популяризиране на региона като целогодишна дестинация
Какъв е профилът на регионите у нас? Отговор на този въпрос ще дадат специалисти от Института по пазарна икономика на заседанието на Регионалния съвет...
Съдът спря план за нови 5 000 легла в подножието на Национален парк Рила. Магистратите от Административен съд - Перник са решили да се отмени положит...
София. 100 стажанти на VIVACOM участваха в доброволческа акция в района на Паничище заедно с Планинската спасителна служба. Въоръжени с кирки и лопати...