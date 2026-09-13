Ключово решение за Паметника на Съветската армия
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Тя припомни, че винаги този паметник е бил държавна собственост
Решението бе взето след бурни дебати
Има задържан по случая
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