Кърджали почете Давид Овадия
По инициатива на 11 организации от града бе открит паметен знак на поета на родната му къща
Следете всички новини, анализи и коментари за Паметен Знак. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По инициатива на 11 организации от града бе открит паметен знак на поета на родната му къща
Паметен знак в Белица ще напомня за подвига на загиналите в Първата световна война. Тържественото откриване на паметния знак ще се състои от 11,00 час...
В присъствието на Негово Превъзходигелство Микола Балтаджи - посланик на Украйна в България, дипломатът Иван Станчов, областният управител на Добрич д...
В четвъртък на обяд в Добрич пред сградата на община Добричка ще бъде открит официално паметен знак на таврийските българи, съобщиха от община град До...
Благоевград отбелязва 112 години от Илинденско-Преображенското въстание. По инициатива на кмета на общината Атанас Камбитов и с подкрепата на Съюза н...