Откриха изложба за Палестина в Благоевград
Изложбата „Палестина – Светата земя" бе открита в Благоевград от кмета Атанас Камбитов и палестинския посланик Ахмед ал Мадбух. Експозицията от фотоси...
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Изложбата „Палестина – Светата земя" бе открита в Благоевград от кмета Атанас Камбитов и палестинския посланик Ахмед ал Мадбух. Експозицията от фотоси...