Всичко за Пако Де Лусия

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Китарата на Пако замлъкна

Китарата на Пако замлъкна

Завинаги замлъкна китарата на великия Пако де Лусия. На 66 маестрото на фламенкото е бил покосен от инфаркт днес сутринта, докато играел с децата си н...

26 февруари | 17:29
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Почина Пако де Лусия

Почина Пако де Лусия

Канкун. Световно известният испански китарист Пако де Лусия почина на 66 години в Мексико. Според информацията музикантът е получил инфаркт, докато иг...

26 февруари | 11:46
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