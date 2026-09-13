Идват авери на Пако де Лусия
Тито Париш е от виртуозите на етно джаза
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Тито Париш е от виртуозите на етно джаза
Завинаги замлъкна китарата на великия Пако де Лусия. На 66 маестрото на фламенкото е бил покосен от инфаркт днес сутринта, докато играел с децата си н...
Канкун. Световно известният испански китарист Пако де Лусия почина на 66 години в Мексико. Според информацията музикантът е получил инфаркт, докато иг...