Сириец и пакистанец спипани на влизане в страната ни
Сириец и пакистанец се отърваха с условни присъди и глоби за незаконно преминаване на държавната ни граница с Гърция. Двамата сключиха споразумение с...
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Сириец и пакистанец се отърваха с условни присъди и глоби за незаконно преминаване на държавната ни граница с Гърция. Двамата сключиха споразумение с...
Живеещият във Великобритания пакистанец Джамшаид Хан ще лежи до живот за убийството на съпругата си - българката Милена Юлиянова, съобщи вчера Би Би С...
Сливен. Женен за българка пакистанец бе лишен от родителски права. Решението на ямболския районен съд бе потвърдено на втора инстанция от окръжните ма...
Пакистанец бе осъден на 15 години затвор, след като се опита да внесе в Дубай 24 килограма хероин, скрит в свързани с исляма молитвени предмети, съобщ...
Лондон. Наша сънародничка бе осъдена във Великобритания за опит да сключи фалшив брак, с който да узакони жителството на пакистанец, пише БНР. Власти...