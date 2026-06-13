Всичко за Пак Гън-Хе

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От първа дама до президент

От първа дама до президент

Президентът Росен Плевнелиев преди дни беше на официално посещение в Република Корея по повод 25-та годишнина от установяването на дипломатическите от...

21 май | 22:15
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