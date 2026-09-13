Взехме държавен заем. Но е ужасно скъп
Емисията държавни ценни книжа е с падеж 27 юли 2026 г.
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Емисията държавни ценни книжа е с падеж 27 юли 2026 г.
Емисията облигации ще се избере до четвъртък според интереса на инвеститорите България проучва интереса на инвеститорите към три различни емисии обли...
Замяната на облигациите за $1 млрд. с нови книжа ще пести на бюджета 96 млн. лв. годишно Министерството на финансите нареди плащане на 1,131 млрд. до...
Постигнатата доходност по новите облигации е малко над 3% България пласира облигации на международните капиталови пазари на стойност 1,493 млрд. евро...