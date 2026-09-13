Всичко за Пачки

Следете всички новини, анализи и коментари за Пачки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Крими Свят
Средната класа трупа пачки

Средната класа трупа пачки

Най-много се увеличават депозитите между 40 хил. и 50 хил. лв. Българите продължават да спестяват. Но пари в банките трупат хората от средната класа,...

23 август | 19:15
0 коментара
34655