Отсега ви каним на бургаския Джулай с „Керана и космонавтите“, P.I.F., Владо Михайлов и още няколко любими групи
Община Бургас и приятели отрано обявяват потвърдилите участие изпълнители в тазгодишния Джулай
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Община Бургас и приятели отрано обявяват потвърдилите участие изпълнители в тазгодишния Джулай
Днес Ники Урумов и P.I.F. представят песента „Обезумели“ по музика на Димо Стоянов
В новия албум на групата е запечатано последното участие на покойния певец
Шокът от загубата на Димо ни остави безмълвни. Липсата му отвори в нас емоционална дупка за цял живот, споделя китаристът Иван Велков
Представят го oфициално на 13 февруари – в навечерието на празника на влюбените Новият албум на група P.I.F. – "P.I.F.5" е напълно готов и ще бъде пр...
Михаил Йосифов и Иван Йорданов – Чери застават рамо до рамо с бандата в предпремиерата на новия им албум Двама много специални гост музиканти – Мишо...
Бандата представя предпремиерно новия си албум "P.I.F. 5" Не една, а 10 чисто нови песни от P.I.F., ще прозвучат за първи път на живо на 10 декември...
P.I.F. пусна новото си парче. От днес клипът на "Този ден" може да бъде видян в интернет. Музиката на парчето е дело на Димо, цялата група стои зад ар...
Остава и P.I.F. обявиха втора дата за общото си шоу в София. След като концертът им на 21 май в Терминал 1 вече е напълно разпродаден, двете български...
Българските групи ще свирят в популярния клуб LidoБроят на билетите е ограничен до 450 Остава и P.I.F. ще изнесат съвместен лайв в Берлин на 24 май....