Нов конкурс за "Южен поток"
Наплив от кандидати отложи избора на строител на газопровода
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Наплив от кандидати отложи избора на строител на газопровода
Козлодуй. "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности" получи от Министерството на околната среда и водите положителна оценка на качеството на доклада за оценка на...
София. Проектът за газопровода "Южен поток" отговаря на екологичните стандарти в България и ЕС. Това реши Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) къ...
София. Приключват обществените обсъждания на Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на проекта "Южен поток". Днес ще бъдат проведени посл...
София. Докладът за оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на газопровода "Южен поток" ще бъде обсъден във всички заинтересовани общини пр...
Проектът отговаря на всички норми, отсече екоминистерството
София. Екоминистерството даде положителна оценка на доклада за влиянието на околната среда на газопроводa „Набуко”. Това означава, че няма пречки за с...