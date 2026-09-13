Семейство Байдън в траур, любимото куче почина
Немската овчарка Чамп "беше наш постоянен и обичан спътник" в продължение на 13 години
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Немската овчарка Чамп "беше наш постоянен и обичан спътник" в продължение на 13 години
"Истински искам да помогна на ЦСКА, повечето правителство е от ЦСКА". Това заяви премиерът Бойко Борисов пред бТВ по повод кризата в отбора на "Армият...
Министър-председателят Бойко Борисов пусна снимка във Facebook с огромна средноазиатска овчарка. Премиерът обясни в коментарите под снимката, че куче...
Пловдив. Овчарката Лазар, по-известна като кучето на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, се окичи с поредния медал. В киноложката изложба, която традиционно...