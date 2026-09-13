Вратата на Богинята. Мястото, откъдето извира силата
Легендата гласи, че който мине през нея с чисто сърце, получава сила и духовно пречистване
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Легендата гласи, че който мине през нея с чисто сърце, получава сила и духовно пречистване
Учените разгадават мига, когато с единия крак си на оня свят Рисуват го художници като Гюстав Дюре и Йеронимус Бош Светъл тунел, спокойствие, гласов...
Стари снимки и свещи са част от спиритичния ритуал Мнозина от нас вярват в съществуването на задгробен живот. Като продължение на тази вяра с времето...