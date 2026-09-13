7000 медици отстранени от работа в Гърция, не искат ваксина
Решението на правителството да направи ваксинациите задължителни за болничните работници има ефект, коментира здравният министър
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Решението на правителството да направи ваксинациите задължителни за болничните работници има ефект, коментира здравният министър
Шефовете на унгарския футболен тим Хонвед поставиха под карантина мениджъра на отбора и неговия помощник
Лондон. Петима британски охранители в затвор са отстранени от работа след инцидента с побоя срещу един от обвиняемите в нашумялото убийство на военнос...