Къде са по-отровни храните: в Европа или в САЩ
Етиленовият окис се използва масово в десерти и макаронени изделия
Следете всички новини, анализи и коментари за Отрови. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Етиленовият окис се използва масово в десерти и макаронени изделия
Снегът и ледът съдържат отровна химия
Благоевград. Тонове опасни пестициди се съхраняват в паянтова барака в санданското село Петрово вече над 13 години, а решение на проблема няма. За тов...