Важен срок в КАТ изтича в края на годината! Засяга всички
С последната промяна продавачите ще могат да защитят правата си
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С последната промяна продавачите ще могат да защитят правата си
Гражданите, които не гласуват, да бъдат отписвани от списъците след два поредни отказа да пуснат бюлетина. За този "толеранс" са се договорили днес па...
София.Код от 12 цифри може да ни освободи от борчове към държавата, които не сме плащали повече от пет години. С персоналния идентификационен код може...