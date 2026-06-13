Чушки и орехи дават прилив на енергия
Заменете кафето с чаша вода и плод Първата ни мисъл, когато се почувстваме уморени и отпаднали, е да изпием едно кафе. Умората обаче може да е резулт...
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Заменете кафето с чаша вода и плод Първата ни мисъл, когато се почувстваме уморени и отпаднали, е да изпием едно кафе. Умората обаче може да е резулт...
Пролетта вече дойде, а с нея и пролетната умора. Някои хора чувстват отпадналост още с прехода между зимата и пролетта. Ето няколко съвета, които ще...