Отмениха супергигантския слалом за жени днес
Причината е силния снеговалеж в Санкт Мориц
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Причината е силния снеговалеж в Санкт Мориц
Заради пандемията от коронавирус стартът в Шанхай вероятно ще е догодина
Надпреварата няма да се проведе за първи път от 50 г
В тези безпрецедентни времена за здравето и безопасността на всички са най-важни, обяви Добромир Карамаринов, президент на ЕА
Другата седмица ще се решава за 2021
Първенството трябваше да се проведе през май в Швейцария
Вторият старт в Бахрейн засега ще се проведе, но без публика
Причината е пандемията от коронавирус
Всички пътища в района вече са проходими, няма селища без ток и вода