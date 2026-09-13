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Отложиха разпита на Манчев

Отложиха разпита на Манчев

София. Софийска градска прокуратура отложи разпита на бизнесмена Богомил Манчев. Не беше насрочена следваща дата за провеждането му.  Собственикът на...

25 септември | 11:47
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