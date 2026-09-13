Кой ще свири на отложения мач между Фратрия и Берое
Мачът ще се играе на 14 ноември
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Мачът ще се играе на 14 ноември
Преместен е за утре сутринта
Причината е лошото време във Велико Търново,мачът ще се играе утре от 17,30 ч
Ботев (ПД) - Черно море се изтегля за 14,45 ч на 7 октомври
Заразени е имало и в Мура и Калиу
Ще се мисли за дата след девети май
Първенствата в третото ниво на българския футбол са прекратени окончателно
Според най-нови данни броят на заразените в Иран е 12 729
Допълнително ще се уточнява нова дата за Манчестър Сити и Уест Хем
Барса и Реал Мадрид трябва да се разберат кога да се играе мача
София. Софийска градска прокуратура отложи разпита на бизнесмена Богомил Манчев. Не беше насрочена следваща дата за провеждането му. Собственикът на...