Битата учителка: Нацията е обречена
Учителката, която бе пребита от ромка в "СОУ Васил Левски" - Севлиево, написа открито писмо, чрез което се обръща към всички нейни колеги и родители н...
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Учителката, която бе пребита от ромка в "СОУ Васил Левски" - Севлиево, написа открито писмо, чрез което се обръща към всички нейни колеги и родители н...
Платена публикация До : Министър-председателя на Република БългарияКопие: Министьра на регионалното развитие и благоустройствотоМинистъра на ок...
Шефът на Националния исторически музей (НИМ) проф. Божидар Димитров написа открито писмо до медиите. Ето и пълният му текст: "До мен достигна вестта,...
Платено съобщение Вече няколко седмици група лица, с участието на издателската група „Капитал", водят крайно негативна кампания срещу „Табак Маркет"...
София. Учителският синдикат към КТ "Подкрепа" изпрати ново открито писмо до премиера Пламен Орешарски, в което настоява за финансови политики за подоб...