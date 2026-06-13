Кралят на кафето в Индия мъртъв
Тялото на Ви Джи Сидхарта е открито край река до град Мангалор
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Тялото на Ви Джи Сидхарта е открито край река до град Мангалор
Изровиха тялото на затрупания малко преди обяд работник в Исперих, който е бил нает да копае канал на строежа на водния цикъл в града. Изкопчия...
Бившият олимпийски шампион по вдигане на тежести Милен Добрев е намерен мъртъв. Това съобщи БЛИЦ и уточни, че тялото е открито в дома му в Пловдив. ...