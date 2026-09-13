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45 000 лв. откраднати от "Либра"

45 000 лв. откраднати от "Либра"

София. 45 000 лв. суха пара са откраднали нападателите над фармацевтичния склад на "Либра" АД на Околовръстното шосе на София в петък вечерта. Това ст...

30 ноември | 20:00
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