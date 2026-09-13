Покровителят на България препълни Рилския манастир
Имаме много светии, но едно отче, каза Никанор
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Имаме много светии, но едно отче, каза Никанор
В навечерието на Рождество нашето братство дарява кръв и спасява човешки животи
Игуменът на манастира разказа за съдбата на дареното от Цветан Василев и КТБ
В навечерието на Успение Богородично мнозина се присещат за вярата, макар и за кратко. Обезверен ли е българинът, какво го прокуди от църкви и манасти...