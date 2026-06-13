Бъчварова: Премиерът не е казвал, че няма да освободи Писанчев и Лазаров
Премиерът никога не е казвал, че няма да освободи Владимир Писанчев и Светлозар Лазаров. „В този момент е по-добре тази смяна да не стане толкова бърз...
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Премиерът никога не е казвал, че няма да освободи Владимир Писанчев и Светлозар Лазаров. „В този момент е по-добре тази смяна да не стане толкова бърз...