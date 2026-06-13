Трус от 5,7 по Рихтер разлюля Япония
Земетресение с магнитуд от 5,7 по Рихтер е регистрирано в североизточното крайбрежие на главния японски остров Хонсю. Трусът е бил с дълбочина 50 кил...
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Земетресение с магнитуд от 5,7 по Рихтер е регистрирано в североизточното крайбрежие на главния японски остров Хонсю. Трусът е бил с дълбочина 50 кил...