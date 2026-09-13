Извънредно! Путин и Зеленски се срещат на остров Бали?
Това съобщи ТАСС , позовавайки се на индонезийски източници
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Това съобщи ТАСС , позовавайки се на индонезийски източници
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