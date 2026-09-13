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Кирчо Руския спипан в Бали

Кирчо Руския спипан в Бали

Известният столичен гангстер Кирил Киров - Кирчо Руския е заловен на остров Бали, докато се мъчи да източва банкомат. Заедно с него в ареста е и аверъ...

01 юли | 17:25
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